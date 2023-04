Foragido há oito anos é preso por tráfico de drogas em Goiás

O suspeito, foragido há oito anos, é processado nas comarcas de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas e Salinas, todas na Região Norte de Minas Gerais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Um homem acusado de tráfico de drogas, foragido da Justiça desde 2015, foi preso em Goiás, onde vivia, nesta terça-feira (25/4). Ele é processado nas comarcas de Taiobeiras, Rio Pardo de Minas e Salinas, todas na Região Norte de Minas Gerais. O homem tinha cinco mandados de prisão preventiva contra si.





A prisão foi fruto de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional de Montes Claros, com apoio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





O acusado usava documentos ideologicamente falsos, o que configura um agravante na pena. Além disso, durante a investigação, foram apreendidos dois veículos avaliados em mais de R$ 200 mil e um imóvel, supostamente adquiridos com o dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Os mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar foram cumpridos pela Polícia Civil do Estado de Goiás com apoio das equipes operacionais dos Gaecos de Montes Claros e de Goiás na cidade de Abadia de Goiás.