Policial mata dois colegas de trabalho em Salto, no interior de São Paulo

Um policial militar matou outros dois colegas de corporação, na manhã desta quinta-feira (15), na cidade de Salto, no interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Segundo relato de testemunhas, o soldado, identificado como Gouveia, invadiu e trancou o sargento Roberto da Silva e o capitão Josias Justi, que é comandante da PM no local, em uma sala da 3ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior (50º BPM/I). Em seguida, ele atirou contra os dois.