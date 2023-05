Quatro policiais são mortos por colega de trabalho dentro de delegacia

Delegacia passou por pericia na manhã deste domingo (!5/5) (foto: Google Street View/Reprodução) Quatro policiais civis foram mortos dentro de uma delegacia no município de Camocim, no Ceará, após serem alvos de tiros de um colega na madrugada deste domingo (14/5). O autor dos disparos, que seria um colega de trabalho deles, foi preso, e a motivação do crime ainda está sendo investigada.









Em nota, o governo do Ceará lamentou o crime e prestou solidariedades aos familiares das vítimas. "Neste momento de dor, a SSPDS-CE e todas as suas vinculadas, em especial a Polícia Civil do Ceará, se solidarizam com familiares e amigos das quatro vítimas e reforçam que todo o aparato das instituições encontra-se disponível", disse.

O trabalho dos policiais mortos também foi destacado pela secretaria. "A SSPDS reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelos policiais civis que tanto contribuíram para o combate à criminalidade no Ceará”, disseram.

Já o governador Elmano de Freitas (PT) também se manifestou lamentando as mortes e ressaltou que o governo dará apoio aos familiares.





"Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, segundo registro policial. Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares das vítimas", disse.