PM do DF agride dono de bar por causa de som alto

Câmera de segurança registra agressão de policial a comerciante (foto: Reprodução ) Um policial militar do Distrito Federal fardado agrediu um dono de bar no Setor Sul, na região de Formosa (GO). Vídeos da câmera de segurança do estabelecimento e gravações de testemunhas mostram a confusão, que teve início dentro do estabelecimento. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (12/5) e teria sido motivado por reclamações de som alto no bar.













Nos vídeos de câmera de segurança é possível ver o momento em que o agente entra no bar. Logo, inicia uma discussão com o dono que estava atrás do balcão de atendimento. A mulher do dono do bar, que está gravida, grita desesperadamente ao ver a situação.

O policial chuta o homem enquanto o tenta tirar de dentro do bar. Em determinado momento, o policial dispara spray de pimenta no rosto do homem e dá uma coronhada na cabeça dele.





Instantes depois, outras pessoas entram no local e tentam ajudar a controlar a situação. O policial e o dono do bar vão para fora do estabelecimento, onde a discussão continua. Em vídeo feito por testemunhas o dono do bar aparece com a cabeça sangrando. Ele teve que procurar atendimento médico e disse ter recebido quatro pontos na cabeça por culpa da coronhada.

O Correio procurou a Polícia Militar do DF para falar sobre o caso, mas ainda não obteve respostas do ocorrido. O espaço segue aberto.