Um policial militar que estava em sua folga foi flagrado batendo em um homem com um objeto não identificado, em Goiânia, no último dia 5 de março. As informações foram divulgadas pelo portal "G1".





Por meio de nota, a Polícia Militar disse que já instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido. A corporação ainda ressalta que tomou "todas as medidas cabíveis" e que "não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta".