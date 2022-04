Mulher é espancada por vizinhos após festa ser denunciada por barulho

Vizinhos a agrediram após suposta denúncia devido ao barulho causado pela festa (foto: Assiscity/Reprodução)

Célia Maria de Sá, de 52 anos, foi espancada por seus vizinhos após ser acusada de denunciar para a Polícia Militar (PM) uma festa que aconteceria em uma casa ao lado da sua. O caso aconteceu Palmital, no interior de São Paulo. A técnica em enfermagem foi agredida no dia 15 de abril, no feriado da sexta-feira da Paixão.