Morre menina que perdeu perna em acidente com carro alegórico na Sapucaí

A menina de 11 anos atropelada pelo carro abre-alas da Em Cima da Hora, no desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio, morreu no início da tarde desta sexta-feira (22/4). Raquel da Silva foi imprensada entre um poste e a alegoria e chegou a perder a perna direita durante uma cirurgia.

Durante a cirurgia, que durou mais de 6 horas, Raquel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela também teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.

O acidente aconteceu na saída do Sambódromo, na Rua Frei Caneca. A vítima teria subido no carro alegórico da Escola Em Cima da Hora enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações na avenida. Neste instante, o veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste. As informações foram confirmadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.