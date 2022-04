Renan sobre indulto de Bolsonaro a Silveira: 'Ilegal e imoral'

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou, nesta sexta-feira (22/4), a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de conceder perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Renan classificou o decreto do chefe do Executivo federal de “ilegal, imoral e incostucional”.