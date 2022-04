Bolsonaro batiza com champanhe novos caças F-39 Gripen da FAB

No Rio, Bolsonaro batiza com champanhe novos caças (foto: Reprodução/Redes Sociais) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (22/4) da cerimônia militar do Dia da Aviação de Caça, no Rio de Janeiro. O evento marcou a incorporação de duas aeronaves F-39 Gripen, recém-chegadas ao Brasil, à Força Aérea Brasileira (FAB). O chefe do Executivo realizou o batismo operacional estourando e derramando uma garrafa de champanhe azul no bico dos aviões, marcando o início da integração das aeronaves à Aviação de Caça brasileira. Logo após, o presidente deu um gole na bebida, mas não discursou.

Os multimissão de produção em série chegaram ao Brasil no dia 1º de abril. Também participaram do batismo o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Baptista Junior, além de membros do alto comando da Aeronáutica.





Houve ainda exibições de voo de formação com as aeronaves F-39 Gripen, F-5 Tiger e A-29 Super Tucano, além de uma demonstração operacional pelos caças da FAB, além de visitação aos F-39 Gripen.





A solenidade marcou também a imposição da medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura, entregue a militares do Comando da Aeronáutica que exerceram ou exerçam o cargo de comandante de Unidade Aérea e aos veteranos do Primeiro Grupo de Aviação de Caça, pela conduta em prol da operacionalidade da sua organização e da Força Aérea Brasileira.









Ainda durante o evento, o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, entregou o prêmio de piloto mais eficiente àqueles que se destacaram nos esquadrões de Caça. A honraria é concedida aos aviadores que obtiveram destaque nos campos operacional, intelectual e desportivo.





Em outubro de 2020, em cerimônia semelhante, Bolsonaro batizou a primeira aeronave multimissão F-39E Gripen durante a solenidade do Dia do Aviador e do Dia da Força Aérea Brasileira (FAB), na Base Aérea de Brasília.





