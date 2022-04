Ameaça de massacre assusta familiares de alunos de escola no DF

Ameaça de massacre foi escrita em carteira do Centro de Ensino Médio 1 do Gama, no Distrito Federal (foto: Material Cedido ao Correio) Familiares de alunos do Centro de Ensino Médio 1 do Gama, CEM 01, se assustaram na noite de terça-feira (19/4) após receberem informações no grupo de mensagens da escola de um possível massacre marcado para esta quarta-feira na unidade educacional. dedo Centro de Ensino Médio 1 do Gama, CEM 01, sena noite de terça-feira (19/4) após receberem informações no grupo de mensagens dade um possívelmarcado para esta quarta-feira na unidade educacional.





A ameaça foi escrita em uma das carteiras da unidade de ensino e dizia que o massacre estava marcado para o dia 20 de abril.





Ao Correio, a irmã de uma aluna da escola relatou que, por medo, não mandaria a irmã para a escola e que o diretor da escola teria acionado a polícia para antecipar qualquer tentativa do crime. Ainda segundo o relato da mulher, o diretor teria tentado ver as câmeras de segurança da escola para tentar identificar o autor, mas não foi possível saber quem escreveu a mensagem.





LEIA MAIS 17:03 - 19/04/2022 Menino de 3 anos morre no Ceará; irmão acusa negligência e erro médico

14:02 - 19/04/2022 Jornalista Gabriel Luiz recebe alta da UTI e é transferido para enfermaria

10:19 - 19/04/2022 Polícia indicia produtor musical por receptação no caso do youtuber Klebim A reportagem teve acesso também ao áudio do Diretor da Instituição, Macário dos Santos Neto, encaminhado no grupo de mensagens de pais dos alunos, após a foto ter sido divulgada. "Muitas mães estão preocupadas e realmente houve isso hoje (19/4) e aí eu não sei precisar e identificar quem foi o aluno porque a sala não tem câmera, não foi hoje, isso ocorreu ontem (segunda-feira 18/4) porque o pessoal da limpeza chegou hoje (19/4) e isso já estava. Então, só nos coube entrar em contato com a PM, a PM já veio à escola, amanhã (20/4) terá efetivo da PM aqui e vamos torcer para que seja somente uma brincadeira", afirmou Macário no áudio.





Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o caso está sendo investigado e que a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas.





Veja a nota na íntegra:

A equipe gestora do Centro de Ensino Médio 1 do Gama tomou conhecimento de que havia um bilhete em uma carteira com ameaça de massacre. As polícias Civil e Militar foram acionadas para garantir a segurança. O caso está em investigação e a suspeita é de que foi uma brincadeira. O CEM 01 do Gama é uma das escolas mais tranquilas da região no que se refere à disciplina e, desde o retorno presencial, em 2021, não registrou nenhum episódio de violência.





A Secretaria De Educação do DF implementou o Plano de Urgência pela Paz nas Escolas, que também envolve a conscientização dos estudantes, e episódios como esse tendem a diminuir.