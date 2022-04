Menino de 3 anos morre no Ceará; irmão acusa negligência e erro médico

João Gabriel foi levado três vezes para o hospital com dor de garganta e febre (foto: Reprodução / Instagram)

O menino João Gabriel Sousa da Silva, de 3 anos, morreu nessa segunda-feira (18) no Hospital Público Silva Guerra, na Lagoa do Mato, em Itatira (CE). O médico responsável pelo atendimento do garoto foi afastado, mas o caso continua em apuração.

O irmão de João Gabriel, Paulo Henrique, fez uma série de stories em seu Instagram com atualizações sobre a saúde do menino até sua morte. Em vários momentos, o influenciador denunciou o atendimento oferecido pelo hospital e pelo médico responsável pelo caso.

“Minha mãe disse que ele estava com dor de garganta e o médico nem olhou a garganta dele”, contou em um de seus stories.

Ainda segundo Paulo Henrique, no domingo, Biel havia apresentado mais de 39°C de febre e dor na garganta. O médico teria aplicado uma injeção e receitado uma medicação, porém não houve melhora. Depois, a enfermeira teria dado dipirona à criança. A febre diminuiu e o menino voltou para casa.

O irmão mais velho ainda contou que, durante a madrugada, Biel piorou e começou a se queixar de dor de barriga e febre. A família levou o garoto para o hospital outra vez, mas demorou a ser atendida. No início da manhã da segunda, a família deu entrada no hospital pela terceira e última vez. Por volta de meio-dia, João Gabriel morreu.

A Prefeitura e a Secretaria da Saúde de Itatira divulgaram notas de pesar sobre o ocorrido e afirmaram que estão tomando medidas para investigar o caso.

De acordo com o jornal Diário do Nordeste, policiais civis da Delegacia Regional de Canindé foram ao hospital nesta terça-feira (19) para intimar o médico responsável pelo atendimento e outros profissionais.