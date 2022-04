Jornalista Gabriel Luiz recebe alta da UTI e é transferido para enfermaria

Jornalista Gabriel Luiz foi esfaqueado por dois jovens no Sudoeste, em Brasília (foto: Reprodução) jornalista Gabriel Luiz, 28 anos, alta médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, no Lago Sul, na tarde desta terça-feira (19/4). A informação foi confirmada pelo pai do editor do DF1, o servidor público aposentado Wilton Luiz, 56 anos. , 28 anos, esfaqueado por dois jovens , no Sudoeste, vai receberda Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, no Lago Sul, na tarde desta terça-feira (19/4). A informação foi confirmada pelo pai do editor do DF1, o servidor público aposentado Wilton Luiz, 56 anos.









As visitas ao jornalista devem seguir restritas à família, que recebeu apoio de primeiros socorros desde quando o repórter sofreu o esfaqueamento em frente ao condomínio no qual mora, no Sudoeste. "Só tenho a que agradecer a todos, desde o porteiro, pessoal do prédio, bombeiros, e dos hospital de Base e Brasília", emociona-se Wilton.