Vídeo mostra jornalista da Globo pedindo socorro após ser esfaqueado

O rastro de sangue ainda pode ser visto por quem passa no local. De acordo com vídeos do circuito de segurança, o jornalista correu cerca de 10 metros, após ser esfaqueado, foi recebido pelo porteiro do prédio (foto: Repordução)

Após ser esfaqueado, próximo ao Pão de Açúcar do Sudoeste, na noite desta quinta-feira (14/4), o editor do telejornal DFTV Gabriel Luiz, 28 anos, correu até o prédio em que mora para pedir socorro. De acordo com a funcionária, que trabalha na portaria pela manhã e não quis ser identificada, o colega do turno anterior socorreu o jornalista, que chegou ensanguentado.A reportagem esteve no prédio que Gabriel Luiz reside na manhã desta sexta-feira (15/4). O rastro de sangue ainda pode ser visto por quem passa no local. De acordo com vídeos do circuito de segurança, o jornalista correu cerca de 10m, após ser esfaqueado, foi recebido pelo porteiro do prédio, que ligou para o Corpo de Bombeiros para pedir socorro. O Correio tentou contato com o encarregado do prédio, o edifício Top Master, mas até a publicação da reportagem não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que, ao chegar ao local, Gabriel estava debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento das perfurações no abdômen, no pescoço e na perna esquerda. "Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo", explicou o CBMDF.A equipe conteve o sangramento e levou o jornalista para o Hospital de Base, onde passou por cirurgias para estabilizar o quadro de saúde. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é considerado estável. As intervenções cirúrgicas mais importantes foram feitas ao longo da madrugada. Agora cedo, os médicos fazem as cirurgias vasculares. A família não sabe dizer qual o motivo do ataque ao jornalista. O que sabem é que ele sofreu "um possível roubo com faca". O crime é investigado pela polícia.