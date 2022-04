Quadro de saúde de jornalista da Globo esfaqueado é grave e estável

(foto: Reprodução/Instagram)

(foto: Reprodução/TV Globo)

(foto: Reprodução/PCDF)

O editor do telejornal DFTV Gabriel Luiz, 28 anos, foi esfaqueado, na noite desta quinta-feira (14/4), em frente ao Pão de Açúcar do Sudoeste. O caso ocorreu por volta de 23h20, quando ele retornava para casa. Segundo informações preliminares, dois homens ainda não identificados atacaram o jornalista. Ele tinha ido ao mercado quando acabou abordado pelos criminosos. Ninguém ainda foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) detalhou que, ao chegar ao local, Gabriel estava debaixo de uma marquise, tentando conter o sangramento das perfurações no abdômen, no pescoço e na perna esquerda. "Devido à proximidade do Grupamento de Bombeiros do Sudoeste e o local do atendimento, os militares chegaram muito rápido, fato que reduziu consideravelmente a perda de volume sanguíneo", explicou o CBMDF.A equipe conteve o sangramento e levou o jornalista para o Hospital de Base, onde passou por cirurgias para estabilizar o quadro de saúde. As intervenções cirúrgicas mais importantes foram feitas ao longo da madrugada. Agora cedo, os médicos fazem as cirurgias vasculares.A família não sabe dizer qual o motivo do ataque ao jornalista. O que sabem é que ele sofreu "um possível roubo com faca".Segundo a equipe médica, o jornalista tem quadro de saúde considerado grave, porém estável. Ele segue no centro cirúrgico do Hospital de Base e, após a realização das cirurgias vasculares, deve ser encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).De acordo com a TV Globo, a carteira de Gabriel e a faca usada no crime foram encontrados na calçada perto de onde aconteceu o esfaqueamento. O celular do repórter segue desaparecido. A Globo lamentou o ocorrido e informou que repudia todas as formas de violência.Na terça-feira (12/4), Gabriel comemorou, pelo Instagram, três anos de DFTV. No telejornal, Gabriel atua como editor e repórter.A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o crime. Ao Correio, o delegado-chefe adjunto da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), Douglas Fernandes, explicou que a investigação não descarta nenhuma hipótese. "Nem a possibilidade de tentativa de homicídio nem de roubo está descartado. O celular dele não foi encontrado, mas ainda não descartamos nenhuma linha de investigação. Por enquanto, o que sabemos, é que há esses dois homens suspeitos", explica o delegado.O circuito de segurança de um prédio próximo flagrou, por volta de 23h15, Gabriel caminhando na CCSW 4 do Sudoeste. Em relação ao caso, a Polícia Militar do DF (PMDF) notificou que pela manhã várias equipes estavam nas ruas procurando pelos criminosos. Qualquer informação, a polícia pede para que a população acione o 197.