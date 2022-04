Juíza sobre jovem que esfaqueou jornalista: 'Concretamente grave'

José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, foi identificado cerca de 20 horas após o crime. O outro suspeito de participar do ataque, um adolescente de 17 anos, foi apreendido duas horas antes (foto: Reprodução/ redes sociais)

A ata de audiência de custódia do maior de idade José Felipe Leite Tunholi, 19 anos, que esfaqueou o jornalista Gabriel Luiz, 28, junto com um menor, na noite de quinta-feira (14/4), foi obtida com exclusividade pelo Correio. No documento, assinado pela juíza de direito substituto do DF Júnia de Souza Antunes, no domingo (17/4) pela manhã, a magistrada diz que a prisão se fez necessária para "a manutenção da ordem pública, isso porque o crime cometido pelo autuado, em tese, foi concretamente grave", alega.

A juíza do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) considerou a gravidade da conduta do autor das facadas contra o editor do DF1 para determinar que o crime foi cometido com "uso de faca, vítima com diversas lesões graves, o que evidencia que o contexto fático que permeou a ação criminosa".





Na ata da audiência, a magistrada acrescenta que o crime cometido por José Felipe Leite Tunholi "extrapola a gravidade inerente ao tipo penal, existindo, portanto, justificativas objetivas para a permanência da custódia, diante da periculosidade e o risco de novas incursões".