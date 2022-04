Pai de Gabriel Luiz: 'É um inocente respondendo pela crise da sociedade'

(foto: Reprodução/TV Globo)

"É um inocente respondendo pela crise da sociedade", diz o servidor público aposentado Wilton Luiz, 56 anos, pai do jornalista Gabriel Luiz, 28, esfaqueado na noite de quinta-feira (14/4) , no Sudoeste, quando seguia para casa. Em entrevista ao Correio, ele afirma que, no momento, "todos os jovens podem passar por uma situação dessa."Questionado sobre o estado de saúde do jornalista, o pai informou que ele está se recuperando e consegue conversar. "Ainda requer atenção, porque o monitoramento é direto", afirma. Wilton destaca que Gabriel não está apto a prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) neste momento. "Na situação atual, ele não tem condições de ser ouvido, mas vão esperar o Gabriel ter condições quando ele sair da UTI", pondera.Wilton comemora o carinho que o filho tem recebido nos últimos dias. "A corrente positiva tem a ver com o carisma do Gabriel, que é um garoto bom", elogia. No quarto de UTI do Hospital Brasília, no Lago Sul, o pai e a mãe do jornalista têm se revezado no acompanhamento do estado de saúde do filho.Por fim, Wilton agradece o tratamento dado ao filho pelos profissionais de saúde do Hospital de Base do DF (HBDF), unidade onde o jornalista recebeu os primeiros socorros. "Quero agradecer muito a equipe do Hospital de Base, que foi fundamental junto com a assistência imediata do porteiro, do casal vizinho do Gabriel e do Corpo de Bombeiros", finaliza o servidor aposentado.