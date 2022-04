Jornalista da Globo esfaqueado é extubado e está lúcido

Jornalista da Globo esfaqueado gritou: "Me ajuda, eles querem me matar"

De acordo com informações obtidas pelo, Gabriel passou a noite "meio agitado", mas em situação sob controle e estável. Segundo a família do repórter , ele está com a pressão arterial controlada, conversando, lúcido e consciente.

Os familiares de Gabriel passaram a noite com ele na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, no Lago Sul , onde o jornalista está internado desde a tarde de ontem. Os parentes afirmaram que vão se revezar no acompanhamento ao longo da internação.