Polícia indicia produtor musical por receptação no caso do youtuber Klebim

(foto: Ed Alves/CB/DA Press)





Segundo as investigações, o líder da organização criminosa, que seria o youtuber, teria usado uma empresa de publicidade de fachada para adquirir o veículo Ferrari de modelo 458 Spider, que foi apreendido no dia da operação.



Parte dos valores utilizados na aquisição do carro, estimado em R$ 640 mil, passaram pelas contas da empresa de fachada, visando ocultar a origem dos recursos, que vinham das rifas ilegais.