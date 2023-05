Treze sacadas desabam de edifício residencial em Belém (PA)

A queda varanda da cobertura pode ter causado um efeito dominó e derrubado as dos outros 12 andares (foto: REPRODUÇÃO/TWITTER) As sacadas do lado esquerdo do edifício Cristo Rei, na Rua Mundurucus, no Bairro Cremação, em Belém (PA), desabaram na manhã deste sábado (13/5). Segundo os bombeiros que atenderam a chamada, não houve feridos, mas a rede de energia foi afetada. Após a queda, o prédio começou a ser evacuado no início da tarde.













Veja vídeo dos estragos postado em redes sociais:

A edificação foi construída em 1990. Equipes do Corpo de Bombeiros do Pará e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e a retirada de entulhos contou com ajuda de moradores. A concessionária Equatorial Pará disse que fez a suspensão de maneira preventiva e que uma equipe foi deslocada para realizar manobras a fim de restabelecer o fornecimento de duas unidades consumidoras afetadas.





Nas redes sociais, o prefeito Edmilson Rodrigues se manifestou e prestou solidariedade aos afetados: “Desejo acima de tudo que não haja vítimas deste acidente, e ofereço solidariedade aos moradores do edifício neste momento”, escreveu.