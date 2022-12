Incêndio em Gramado: fogo destrói loja de malhas

Leia também: Encontrado o corpo de adolescente, quarta vítima de deslizamento no Natal.



Conforme os bombeiros, uma residência que fica no fundo da loja também foi atingida pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

O trabalho de rescaldo dos bombeiros seguiu até às 5h. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no estoque da loja de malhas. Foram necessários três caminhões com água para ara conseguir apagar as chamas.