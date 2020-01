Serra Gaúcha - Casa Hotéis

(foto: b4tcomm.com/Divulgação)





Nem só de inverno e Natal vive a Serra Gaúcha. No verão, a região também tem muita coisa boa para curtir e conhecer. Quem está pensando em passar uns dias por lá, a boa notícia é que o Casa Hotéis, coleção de hotéis de charme do RS, está com descontos especiais para compras feitas até 31 de março de 2020. É a campanha Rota de Verão, que contempla os quatro empreendimentos: Casa da Montanha, Petit Casa da Montanha e Wood Hotel, em Gramado, e o Parador, em Cambará do Sul. No período, quem se hospedar por duas noites ou mais ganhará 25% de desconto no valor final. Para reservas last minute (feitas no mesmo dia do check-in), esse desconto poderá chegar a 30%. E para aqueles que reservarem o Parador e mais um dos três hotéis de Gramado – na mesma época – será beneficiado com um cupom de R$ 200 de desconto para uma próxima hospedagem. Esse poderá ser utilizado em qualquer período de 2020.

informações e reservas: reservas@casadamontanha.com.br ou (54) 3295-7575

São Paulo (SP) – Meliá Paulista





Localizado em um dos cartões-postais de São Paulo, o Meliá Paulista está em um dos melhores pontos da Av. Paulista. Pronto para receber toda a família, tem opções de quartos conjugados. O Family Room tem 54 metros quadrados (m²) divididos em dois apartamentos, sendo um com uma cama queen e outro com duas camas de solteiro. Já a Suíte Família tem 37m², sendo uma cama queen e um sofá-cama de casal. Além do Fitness Center, Lobby Bar e o restaurante Gran Vía, o hotel tem o Kid’s Room, que fica 24 horas disponível aos hóspedes. Ele é equipado com micro-ondas, trocador e cadeirão. As crianças maiores podem aproveitar os brinquedos educativos, videogame e mesa de atividades. Em frente à estação Consolação da linha 2 – Verde do metrô, o hotel está próximo a diversos pontos turísticos, como o Instituto Moreira Sales, Museu de Arte de São Paulo (Masp), Itaú Cultural, Japan House, Mirante do Sesc e Casa das Rosas.





Informações e reservas: (11) 2184 1600 ou reservas.paulista@meliahotels.com.br

Maceió (AL) – Flix Hotel





Se tem um lugar procurado para viajar nas férias de verão, esse lugar é o Nordeste. E quem escolher Alagoas pode aproveitar o Flix Hotel, que está a apenas 250 metros da praia de Jatiúca, uma das principais de Maceió. Sua localização também é muito atrativa para quem viaja com crianças, devido à grande oferta de restaurantes, sorveterias, hamburguerias e ciclovias. Quem deseja conhecer mais o litoral, em passeios bate-volta, a hospedagem no Flix facilita idas às praias do Francês, Barra de São Miguel e Gunga, no litoral sul, e Ipioca, Paripueira, Hibiscus e Carro Quebrado, no litoral norte. O hotel dispõe de piscina e hidromassagem, restaurante e quartos tamanho família.





informações e reservas: (82) 3023-8989 ou reservas@flixhotel.com.br

Chile no verão





Muitos turistas preferem programar a viagem ao Chile para a temporada de inverno, aproveitando para esquiar nas estações de lá, como o Valle Nevado, o queridinho dos brasileiros. Mas nosso vizinho também é uma ótima opção para o verão, com o privilégio de conhecer a Cordilheira dos Andes de um jeito bem diferente. No Valle Nevado, as atrações de verão também merecem um bate-volta nas montanhas. Entre as atividades disponíveis nesta época do ano estão: passeios de teleférico, trilhas de trekking e de bike, piscina climatizada e diversas opções gastronômicas. Tudo isso a apenas 90 minutos de Santiago e a 3 mil metros de altitude.





Valores: https://vallenevado.com/pt





Informações e reservas: 0800 892 1047,

reservas@vallenevado.com