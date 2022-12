Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista

O Corpo de Bombeiros já está trabalhando no local para conter o fogo (foto: Foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja da Havan na manhã desta quarta-feira (28/12), em Vitória da Conquista, na Bahia. O estabelecimento comercial fica localizado na Avenida Juraci Magalhães.O Corpo de Bombeiros já está atuando no combate às chamas e informou que não houve registro de vítimas dentro da loja. As causas do incêndio ainda não são conhecidas.A assessoria de imprensa que representas as lojas da Havan confirmou o fato, porém afirmou que o fogo teve início antes da abertura do estabelecimento e, por isso, ninguém se feriu.Ainda foi informado que a causa do incêndio será apurada pelas autoridades competentes.