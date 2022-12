Padre Júlio Lancellotti é criticado por postar foto com menino Jesus negro

Fotografia no centro da polêmica foi publicada pelo padre neste sábado (24/12) em suas redes sociais (foto: Redes sociais/Padre Júlio Lancellotti/Reprodução) Após publicar uma foto nas redes sociais segurando uma pequena escultura do menino Jesus negro, o padre Júlio Lancellotti dividiu opiniões, sendo alvo de diversas críticas. O religioso é acusado de utilizar a imagem para promover uma “militância” e “mudar a história”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Renato Lancellotti (@padrejulio.lancellotti) “Uai, padre! Tá querendo mudar a história? Para poder lacrar? Acho que você precisa de um pouco mais de aula de história e teologismo. Não abdique dos ensinamentos para lacrar”, escreveu um internauta, conforme revela uma captura de tela publicada pelo padre. Outro usuário destacou: “Quando a militância vem antes da religião dá nisso aí mesmo”.

O Jesus branco de olho claro não e uma representação fiel, mas garanto que esse pessoal nem liga. Agora uma representação negra incomoda essa galera %u2014 Jéssica (@jdcayres) December 25, 2022 Por outro lado, muitos seguidores saíram em defesa do religioso, rebatendo a ideia de que Jesus não poderia ser negro. “O Jesus branco de olho claro não é uma representação fiel, mas garanto que esse pessoal nem liga. Agora, uma representação negra incomoda essa galera”, opinou uma seguidora.

Jesus branco, bem "europeu", olhos claros, madeixas em dia, crossfiteiro....essas são as características de Jesus para eles. %u2014 Jonatas Junior (@Nulife86Junior) December 25, 2022 “Jesus branco, bem ‘europeu’, olhos claros, madeixas em dia e crossfiteiro. Essas são as características de Jesus para eles”, publicou outro seguidor em tom de ironia.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores apenas no Instagram e vinculado à Arquidiocese de São Paulo, o padre Júlio Lancellotti é conhecido por suas ações sociais que visam atender, especialmente, pessoas em situação de rua. Nas redes, ele divide com os seguidores o trabalho que executa, além de levar palavras de fé às pessoas.

Jesus negro ou branco?

Parte substancial das igrejas evangélicas no Brasil – principalmente as grandes denominações – tem sido conivente com a violência sofrida por pessoas negras e pobres das periferias de grandes cidades, segundo avalia o teólogo e pesquisador Ronilso Pacheco, de 44 anos, que também é autor do livro Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito.

“Podemos chamar a Teologia Negra de um movimento teológico que está basicamente direcionado a questões de colonização e opressão das populações negras. Ela envolve os contextos de escravização e de políticas antinegras ao redor do mundo”, pontuou o pesquisador em entrevista à BBC Brasil em março de 2021.

“Não há a discussão se Jesus era negro ou branco, porque em relação a isso não há muito o que discutir: é difícil imaginar uma figura branca na Palestina daquela época”, explicou Pacheco.

“Cristo branco elimina qualquer possibilidade de identificação teológica e bíblica com a população negra. Deliberadamente, a presença e o protagonismo do continente africano são apagados, como uma forma de justificar a colonização e a escravização. Além disso, há uma tentativa de apagamento da tradição e religiosidade da África”, avaliou o pesquisador.