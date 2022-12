Fogos de artifício provocam incêndio em Copacabana, no Rio de Janeiro

Corpo de Bombeiros foi chamado para combater incêndio iniciado após estouro de fogos de artifícios, segundo moradores da região (foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi chamado nesta sexta-feira (2/12) para combater um incêndio no Morro dos Cabritos, em Copacabana, no Rio de Janeiro.









LEIA - Brasil reserva perde para Camarões, mas lidera e encara Coreia nas oitavas Para atender a ocorrência foram convocados equipes dos quartéis do próprio bairro e da Gávea. Não há informações sobre feridos.





Conforme moradores, as chamas foram provenientes de fogos de artifício detonados quando o selecionado camaronês marcou o gol da vitória, aos 47 minutos do segundo tempo, com o atacante Aboubakar.





Em nota, o hospital São Lucas Copacabana disse não ter recebido nenhum caso decorrente do incêndio e que segue operando normalmente. As brigadas de incêndio estão atentas a qualquer avanço do fogo.