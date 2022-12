Mulher cita Bolsonaro e pede socorro ao ser presa por injúria racial no RS

Mulher de 58 anos foi presa na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) por suspeita de injúria racial (foto: Reprodução de vídeo)

'Meu Deus! Socorro! Estou sendo presa'

Uma mulher de 58 anos foi presa na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) por suspeita de injúria racial contra um funcionário negro de um bar situado na região central do município. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (2/12).Uma câmera de circuito interno de TV do estabelecimento flagrou a cliente incomodando o trabalhador. Em dado momento, ela diz: “Ele é negão e eu sou branca”.Na sequência, aos risos, ela questiona de forma irônica: “Isso é racismo, né?”. A mulher ainda cita o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas não é possível ouvir com clareza a frase completa.Segundo o portal GHZ, dois policiais do 23º Batalhão da PM foram ao local e conseguiram flagrar a mulher proferindo insultos de cunho racial contra o atendente. Os militares informaram que ela apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhada à delegacia no município para registro do flagrante.Outro vídeo – gravado por uma das pessoas que estava em frente ao estabelecimento comercial – mostra quando os PMs conduzem a mulher algemada até a viatura. No caminho, ela grita: “Meu Deus! Socorro! Estou sendo presa”. Posteriormente, alguns populares comemoram a detenção. “É isso aí! Racista! Racista nojenta!”.Nas redes sociais, o Bar Santomé – local onde a vítima dos ataques trabalha – repudiou as ofensas contra o funcionário. “Aqui quem é racista não é bem vindo! É incrível que ainda temos que passar por isso”, diz trecho da publicação no Instagram.Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil da cidade para apurar o caso.