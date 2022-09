A mulher já foi identificada e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram recolhidas pela PCBA (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil pelo crime de injúria racial contra uma funcionária das Lojas Americanas. A cliente insulta a funcionária: “me processe, sua neguinha escrava”. As imagens viralizaram nas redes sociais na última quinta-feira (1/9), mas o caso aconteceu no dia 26 de agosto. A mulher já foi identificada e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram recolhidas pela PCBA.

No vídeo, é possível ver a cliente e a funcionária discutindo, mas sem um motivo claro. Primeiro, a cliente chama a vítima de bandida. A funcionária então retruca: “bandida é você”.

A cliente, então, dispara contra a funcionária: “Se enxergue, se coloque no seu lugar antes de olhar para mim garota.” Ambas trocam ofensas de “louca” e, então, a cliente prossegue com as ofensas: “Eu te processo antes de você me processar, neguinha. Você me chamou de louca e eu te chamei de neguinha escrava”.