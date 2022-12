Dentro de viatura, mulher repete injúria: 'Acha que ser preto é bom?'

O registro das falas criminosas dentro do veículo da polícia foi feito pelo próprio garçom, identificado como Renato Santos, que, sentado no banco do passageiro, gravou as agressões verbais. O vídeo foi publicado neste domingo (4/12) no Instagram do bar onde o homem trabalha.



Mulher de 58 anos foi presa na cidade de Santa Cruz do Sul (RS) por suspeita de injúria racial (foto: Reprodução de vídeo)



“Alguém vai mudar sua cor? Não vai mudar a sua e nem a minha. Você vai ver se eu não te mato, desgraça! (...) Diabo dos infernos”, atacou a mulher.



Na sequência, aos risos, a agressora questiona de forma irônica: “Isso é racismo, né?”. A mulher ainda cita o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas não é possível ouvir com clareza a frase completa.



Sinais de embriaguez

Dois policiais do 23º Batalhão da PM foram ao local e conseguiram flagrar a mulher proferindo insultos de cunho racial contra o atendente. Os militares informaram que ela apresentava sinais de embriaguez.



Antes de a mulher entrar na viatura e voltar a injuriar o garçom a caminho da delegacia, outro vídeo, gravado por uma das pessoas que estavam em frente ao bar, mostrou a agressora sendo retirada do estabelecimento algemada pelos policiais.

No caminho, ela grita: “Meu Deus! Socorro! Estou sendo presa”. Posteriormente, alguns populares comemoram a detenção. “É isso aí! Racista! Racista nojenta!”.