Motoristas sem infrações no último ano podem receber benefícios

Iniciativa procura reduzir acidentes ao incentivar boas práticas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Foram abertas as inscrições para o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), nessa quinta-feira (22/9). O programa é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, e permite que empresas e órgãos públicos ofereçam benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações nos últimos 12 meses.



LEIA MAIS 12:05 - 23/09/2022 Metrô BH: edital de concessão é publicado e leilão ocorre em dezembro

09:45 - 23/09/2022 Leilão da BR-381 deve ocorrer até o fim do ano que vem

18:45 - 22/09/2022 Concessionária assume operação da BR-116; pedágio até Valadares só em 2023 Foram abertas as inscrições para o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), nessa quinta-feira (22/9). O programa é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, e permite que empresas e órgãos públicos ofereçam benefícios a motoristas que não tiverem cometido infrações nos últimos 12 meses.A ideia é mobilizar instituições acerca da conscientização dos condutores sobre responsabilidade no trânsito. O RNPC é um cadastro criado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).



De acordo com o ministério, uma das suas prioridades é incentivar boas práticas que contribuam para a proteção dos cidadãos no trânsito e, assim, salvar vidas. “O Governo Federal está inovando na forma de fazer política pública, premiando o condutor que cumpre as regras e não apenas punindo os infratores", ressaltou o ministro Marcelo Sampaio



Alguns benefícios:

Descontos e isenções de taxas;

Condições especiais na locação de veículos;

Contratação de seguros;

Tarifas de pedágio e estacionamento, e outros.

Empresas e instituições interessadas podem se manifestar á Senatran, preenchendo um formulário online . Em recompensa, a Secretaria Nacional de Trânsito criou o selo "Parceiro do Bom Condutor", que poderá ser utilizado em ações promocionais, portais, redes sociais e aplicativos.

Veja mais: Acidente com carreta fecha faixa na Fernão Dias

Onde fazer o cadastro O condutor interessado no programa pode se cadastrar por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android e iOS, ou no O condutor interessado no programa pode se cadastrar por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para Android e iOS, ou no Portal de Serviços da Senatran. O participante dá consentimento para que o nome seja consultado e constatado que está apto a receber os benefícios.



O cadastro será ativado no dia 13 de outubro, quando as vantagens poderão ser concedidas.



O registro está previsto na lei de trânsito e foi regulamentado em maio pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A tecnologia é desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata