Estação do metrô em SP: uso de máscaras dentro do metrô permanece obrigatório (foto: José Antonio/Agência Anadolu/AFP)

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), decretou, nesta quinta-feira (17/3), que o uso de máscaras contra a COVID-19 dentro de locais fechados não será mais obrigatório. A proteção ainda será cobrada em hospitais e centros de saúde, ônibus, trens e metrô. O decreto já está valendo em todo território paulista.

Em seu twitter, o governador desabafou:

Finalmente sem máscaras!



Acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscaras em locais fechados em SP. O avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de dois anos desafiadores. Estou muito feliz! %uD83D%uDE00 %u2014 João Doria (@jdoriajr) March 17, 2022

Em 9 de março, o estado de SP já havia retirado a obrigatoriedade das máscaras em locais públicos.



O governo de Minas Gerais retirou a obrigatoriedade em 12 de março, mas ainda sem previsão para os locais fechados.

Especialistas acreditam que a retirada das máscaras em MG é precoce

Em Minas Gerais, mais de 70% da população está totalmente imunizada contra o coronavírus. Mas especialistas ouvidos pelo Estado de Minas consideram que a decisão de retirar o uso de máscaras ainda é precoce, ainda mais para os cidadãos que não tiveram a vacinação completa.

Mesmo com as contraindicações dos especialistas, uma cidade mineira se arriscou e liberou as máscaras em locais fechados.



Na última segunda-feira (14) , Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais, resolveu liberar o uso do item em ambientes fechados com 42% da população vacinada contra a COVID-19 com o reforço, enquanto a meta determinada pelo governo do estado é de 70%, no mínimo.

A secretária de Saúde de Santo Antônio do Monte, Carla Lorena dos Santos, argumentou que “o município já atingiu quase 50% (da dose reforço) e o número de internações é relativamente muito baixo. Temos um percentual de contaminação, graças a Deus, baixo. O número de testes, tem o suficiente para realizar na população”.

*Estagiária sob supervisão com informações de Amanda Quintiliano