Após surto de COVID, Ministro do Turismo admite rever normas para cruzeiros

Anvisa identificou aumento no número de casos de COVID-19 em algumas embarcações (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que o governo está reavaliando as regras para embarque de cruzeiros no país e que a variante Ômicron mudou o cenário para a continuidade da temporada de viagens nos navios.





Nesta manhã, o ministro se reuniu com representantes dos ministérios que assinam a portaria com as normas para a temporada de 2021/2022. A portaria interministerial nº 658 foi assinada pelas pastas de Saúde, Justiça, Infraestrutura e Casa Civil, em 5 de outubro de 2021.





“Está tudo sendo feito dentro dos protocolos, mas ninguém estava contando com a ômicron. Estamos reavaliando a portaria, quando ela foi editada não existia a variante. E hoje já é sabido que a maior parte dessas pessoas podem estar com a doença, mas muitos são assintomáticos”, afirmou Machado, em entrevista à CNN Brasil.









O ministro Gilson Machado viajou para o Recife, para discutir o problema com autoridades dos municípios que são diretamente impactados pela atividade de cruzeiros, como Maceió e Salvador.





Suspensão das operações até 21 de janeiro

Na tarde desta segunda-feira (3/1), as companhias de cruzeiros decidiram suspender suas operações no Brasil até 21 de janeiro . De acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA), os cruzeiros que estão em navegação vão finalizar seus roteiros conforme previsto.





"A atual temporada, após o término da suspensão, poderá ser cancelada na íntegra se não houver adequação e alinhamento entre todas as partes envolvidas para possibilitar a continuidade da operação", afirmou, em nota, a entidade.





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que uma decisão a respeito da recomendação da Anvisa está sendo tratada sob a coordenação do gabinete civil da Presidência da República, pelos ministérios da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça.





"Nós tínhamos uma portaria que oferecia segurança para realização dos cruzeiros e previa situações como essa, de ter casos de COVID. Ali já tinha toda a normativa", afirmou o ministro.





"Se as companhias de cruzeiro estão fazendo isso (a suspensão das atividades), naturalmente que estão observando o que está escrito na portaria e a segurança de quem contrata esses passeios", completou Queiroga.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais