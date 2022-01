Todos os cinco navios que operam na costa brasileira têm casos de COVID-19

Vários passageiros dos cruzeiros testaram positivo para COVID-19 (foto: AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que todos os cinco cruzeiros marítimos que estão em operação na costa brasileira contam com casos positivos de COVID-19 a bordo.

A situação mais grave, de acordo com nota da agência, ocorre no navio Costa Diadema que atracou no último dia 30 no porto de Salvador, na Bahia, após relatar 68 casos positivos do vírus. Além da transmissão comunitária, a embarcação está com ocupação igual ou superior a 90% do número de acomodações de isolamento e dos leitos do centro médico. As atividades do navio foram suspensas.

Por conta do aumento nos casos, a Anvisa recomendou no dia 31 de dezembro ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro até que sejam debatidas as questões que envolvem uma eventual retomada das operações.

A Agência lembra ainda as dificuldades impostas pelos municípios que recebem as embarcações e os surtos de COVID-19 identificados a bordo. Nesse sentido, reitera a necessidade de suspensão provisória das atividades de navios de cruzeiro, até que sejam apurados os indícios de descumprimento dos protocolos sanitários por parte das empresas responsáveis pelas embarcações, que ocorra uma adequada articulação federativa envolvendo os municípios que receberão os navios e, sobretudo, a mudança do cenário epidemiológico.

Na nota técnica, a Anvisa ressalta que a portaria 2.928, publicada pelo Ministério da Saúde, em 2021, classifica os navios em níveis, de acordo com a gravidade do cenário epidemiológico a bordo nos últimos sete dias. Os navios MSC Preziosa, Costa Fascinosa, MSC Seaside e MSC Splendida estão classificados no nível 3.

Neste domingo, a Anvisa informou que o navio MSC Preziosa atracou no Porto da Cidade do Rio de Janeiro com 28 casos de covid-19. Segundo a agência, o desembarque dos passageiros foi iniciado após avaliação das autoridades de saúde da situação epidemiológica a bordo.

O MSC Splendida teve 78 casos confirmados da doença, com 51 tripulantes e 27 passageiros infectados. Também foram identificadas 54 pessoas que tiveram contatos com os contaminados por coronavírus. Todas as 132 pessoas, casos positivos e contatos próximos, foram desembarcadas no porto de Santos, no estado de São Paulo.