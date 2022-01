Após casos de COVID, navio MSC Splendida é liberado para seguir viagem

Por causa da COVID, Anvisa recomendou a suspensão de cruzeiros em solo brasileiro (foto: MSC/Divulgação)

Mesmo após surto de covid-19 a bordo na viagem de cruzeiro de réveillon interrompida pela Anvisa, o navio MSC Splendida voltará a alto mar neste domingo (2/1). Os passageiros começaram a embarcar pela manhã no Terminal Marítimo de Passageiros de Santos e o navio deve zarpar no início da noite.Na última viagem, 51 tripulantes e 27 passageiros testaram positivo para a covid-19 dentro do MSC Splendida. O roteiro iniciou no dia 26 de dezembro em Santos e duraria 7 dias. Contudo, os passageiros foram impedidos de descer do navio em Balneário Camboriú (SC), após testagem positivo para a covid-19. O navio faria uma escala no Rio de Janeiro para o réveillon, mas retornou a Santos na quinta (30/12). Todas as 132 pessoas, entre casos positivos e contactantes, foram desembarcadas.O MSC Splendida começou a receber novos passageiros na manhã deste domingo para dar início a uma nova viagem. A previsão é de que a embarcação deixe o Porto de Santos por volta das 20h deste domingo. Ele seguirá para Porto Belo, Balneário Camboriú, Ilhabela, Cabo Frio e retorna para Santos no domingo (8).Apesar da recomendação da Anvisa e dos casos de coronavírus a bordo do navio, a MSC manteve os itinerários do Splendida e de todos os navios da companhia na temporada. Segundo a empresa, todos os procedimentos de embarque foram reformulados, com horários de chegada no porto pré-definidos e escalonados para gerenciar o fluxo de hóspedes.Além disso, toda a tripulação possui o ciclo vacinal completo e é testada semanalmente, além de 10% da equipe serem testados diariamente. Ainda de acordo com a MSC, todos os passageiro com 12 anos ou mais precisam apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 no momento do embarque.Ademais, todos os passageiros a partir de 2 anos precisam apresentar teste do tipo RT-PCR negativo feito até 72 horas ou teste de antígeno feito até 24 horas antes do embarque, bem como um questionário de saúde preenchido dentro das 6 horas anteriores ao início da viagem.