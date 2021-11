Queiroga: cuidados com a variante Ômicron são os mesmos das outras cepas

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse durante live no Instagram na manhã de hoje (28), que os cuidados com a nova variante da COVID-19, Ômicron, devem seguir sendo os mesmos desde o início da pandemia.

“Gostaria de tranquilizar todos os brasileiros porque cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. A principal arma que nós temos para enfrentar essa situação é a nossa campanha de imunização”, disse.

O ministro também afirmou que as autoridades sanitárias dos estados e municípios atuam em sintonia com o Ministério da Saúde com o objetivo de reforçar a segurança do país no contexto da pandemia.