João Doria sobre as prévias do PSDB: 'Não há derrotado'

O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência, João Doria (PSDB), agradeceu aos tucanos pelas prévias do partido, onde ele ganhou a disputa contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. “Nessas prévias não há derrotado”, escreveu Doria.

“Quero agradecer novamente a todos os filiados que fizeram democracia e votaram nas Prévias do PSDB. Faço aqui um agradecimento especial ao time de bravos guerreiros que trabalhou para possibilitar essa vitória. Noites sem dormir, muito trabalho e dedicação”, disse.

O governador agradeceu à sua família pela compreensão da ausência aos finais de semana e elogiou Leite e Virgílio.

“O PSDB apresentou 3 excelentes nomes para resgatar o Brasil. Parabéns Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Parabéns presidente Bruno Araújo. Vamos juntos! Bandeira do Brasil”, disse.

No sábado (27/11), João Doria venceu em primeiro turno as prévias do PSDB para escolher quem disputará pelo partido a Presidência da República na eleição do ano que vem.