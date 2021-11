Wagner Moura: '600 mil mortos por COVID-19 é terrorismo'

Wagner foi sabatinado pelo programa Roda Viva, da 'TV Cultura' (foto: Reprodução/Youtube )

O ator Wagner Moura, diretor do filme ‘Mariguella’, que estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 4/11, afirmou, na noite desta segunda-feira (01/11), que “terrorismo são os 600 mil mortos por COVID-19 no Brasil”. Wagner foi sabatinado pelo programa, da "TV Cultura".