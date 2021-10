Luisa Mell denuncia ex-marido por abuso psicológico e ameaças

''Violência contra a mulher não acaba quando ela sai de casa'', escreve Luisa Mell em cartaz (foto: Instagram/reprodução)

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele



Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.



O que é violência física?

Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões





O que é violência psicológica?

Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting)





O que é violência sexual?

Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





O que é violência moral?

Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

Rebaixar por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole

Leia mais:

A ativista da causa animal Luisa Mell denunciou o seu ex-companheiro, o empresário Gilberto Zaborowsky, de abusos psicológicos por meio de um texto publicado em seu perfil no Instagram nesse sábado (9/10).''Muitas vezes, pensava em sair de casa, mas ia ficando. Questionava se não era eu a louca, como ele sempre afirmava quando eu tentava resistir aos abusos, se tudo aquilo realmente acontecia sem conseguir enxergar o relacionamento abusivo que sofria estando dentro dele. Me perguntava se não deveria aguentar tudo aquilo pelo meu filho", disse.Logo, continua: ''E em nome das minhas inseguranças e por acreditar que ele me amava, segui por anos sofrendo todos os tipos de abusos psicológicos e emocionais dentro de casa'', contou por meio das redes sociais.''Ela ainda relata a dificuldade enfrentada por uma mulher que denuncia violência doméstica. ''Muitas mulheres, como eu tive, tem dificuldades de se ver como vítima, de enxergar o relacionamento abusivo e violento, de sermos incompreendidas na justiça e em nossa família. A vergonha de expor nossa privacidade e sermos desacreditadas, a falta de ter para onde ir, o medo do que pode acontecer com os filhos, nos faz ficar'', disse Mel.Mell conta que, mesmo após a denuncia, o ex-marido continua a perseguir. ''Mas criar a coragem de sair, de denunciar, não é quase nunca o fim. Fica o medo depois da vingança, da retaliação. Ficam as ameaças! E comigo, não está sendo diferente.''Ela denuncia que está sendo vítima de uma organização criminosa financiada pelo meu ex-marido para destruir a reputação. ''Financiando jornalistas sensacionalistas que estão a venda, munindo pessoas sobre nossa intimidade como casal, estão criando todos os tipos de mentiras para me atacar. Sem escrúpulo algum e no momento mais frágil da minha vida'', completou.De acordo com o site G1, uma medida protetiva impede que Gilberto Zaborowsky se aproxime a menos de 500 metros. Ainda segundo a reportagem, o advogado de Mell afirmou que o acusado não não está respeitando as restrições.