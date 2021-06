COVID-19: Brasil registra 1.593 mortes nas últimas 24 horas

O Sudeste possui maior quantidade de óbitos, com 238.193 (foto: TARSO SARRAF/AFP)

O Brasil registrouem decorrência danas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados peloe divulgados na noite deste sábado (26/6).

Com isso, o número total de óbitos pela doença no país chegou a 512.735. No mesmo intervalo, o país contabilizou 64.134 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

O país tem, no total, 18.386.894 casos confirmados da doença, sendo, 6.936.003 no Sudeste, 4.351.261 no Nordeste, 3.517.927 no Sul, 1.875.495 no Centro-Oeste e 1.706.208 no Norte.

O Sudeste tem a maior quantidade de óbitos, com 238.193, seguido pelo Nordeste (105.257), Sul (78.188), Centro-Oeste (47.874) e Norte (43.223).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves





Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia