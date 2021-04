Forças Armadas abrem dados de ocupação e revelam até 85% de leitos livres

Pela primeira vez durante a pandemia da, asliberaram dados de ocupação de leitos relativos aos hospitais militares. O compartilhamento de números, que foi uma determinação do, mostrou que há centros médicos com atéde leitos livres. As unidades atendem apenas militares.

A informação é do jornal “Folha de S. Paulo”. No mês passado, omostrou que as Forças Armadas não informaram taxa de ocupação em seus hospitais . Na época, o Ministério da Defesa afirmou que as unidades estavam “bastante sobrecarregadas”, mas não informou as vagas disponíveis, sob a alegação de que o número “não é constante, mas se adapta à demanda”.

Também na época, o Ministério da Defesa disse que os hospitais atendem militares da ativa, inativos, dependentes e pensionistas, que somam 1,8 milhão de usuários que contribuem, de forma compulsória, mensalmente, para os fundos da saúde. A medida, no entanto, é investigada pelo TCU, que verifica se há irregularidade no ato de vagas em leitos para COVID-19 não serem ofertadas a civis.

Uma auditoria feita pelo órgão aponta que os hospitais militares custaram pelo menos R$ 2 bilhões por parte da União somente em 2020.

Planilhas publicadas nos sites das Forças Armadas mostram que unidades de saúde da Aeronáutica estão operando no limite, com leitos de terapia intensiva lotados. Apenas o Hospital da Aeronáutica de Recife possui ocupação de 71,4%. Por outro lado, vagas de enfermaria sobram em centros médicos de Guaratinguetá, Curitiba, Natal e Lagoa Santa, que registram uma demanda inferior a 25%.

Em relação aos hospitais do Exército, foram divulgados números gerais de leitos, sem classificar unidades exclusivas para COVID-19. O Hospital de Guarnição de Florianópolis, citado na matéria do Estado de Minas, apresenta uma ocupação de 13%. Já o Hospital Geral de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, tem demanda de apenas 26%.

Já no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, a ocupação dos leitos de terapia intensiva está em 97,5%. Leitos de enfermaria estão com demanda de 57,1%. Ao todo, são 40 leitos de UTI e 70 leitos clínicos. Em relação às unidades de enfermaria, pelo menos 10% dos pacientes internados na ala aguardam uma vaga de UTI, de acordo com a unidade de saúde.A Marinha, por sua vez, não publicou as taxas de ocupação de suas unidades de saúde.