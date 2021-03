Depois de lockdown, Araraquara não registra mortes nas últimas 24h

Lockdown de 10 dias foi adotado há um mês e trouxe resultados positivos para a cidade (foto: Divulgação/Prefeitura de Araraquara)

Após 44 dias seguidos com registros de mortes, o município de Araraquara, no interior de São Paulo, não registrou nenhuma morte em decorrência da COVID-19 nas últimas 24h, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (26/3).





Isso é consequência do lockdown adotado pela cidade para conter a situação crítica no sistema de saúde, que resultou em 113 mortes somente em janeiro e fevereiro deste ano, mais do que o total de mortes em 2020 (92 óbitos).

Segundo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), a cidade “fez o que a ciência diz que tem que fazer. Depois de um longo período, hoje Araraquara não registrou nenhum óbito. E depois de ter índice de contaminação de 53%, ontem (25/03)] tivemos 7% de positivação".





"Quero dizer que o isolamento social é uma medida dura. Só é tomada quando não há outro instrumento. Se ainda não temos celeridade na vacinação, o que nos resta é o isolamento social", acrescentou o prefeito. Durante a coletiva, foi anunciada a prorrogação da fase emergencial no estado até 11 de abril”, disse ao Jornal Cidade On.





O prefeito ainda disse que o lockdown foi essencial para a queda no número de mortes e na taxa de ocupação dos leitos. Agora, sem pressão no sistema de saúde, Araraquara tem recebido pacientes de cidades da região e de outros estados do Brasil.





“Estamos tirando a pressão sobre leitos. Hoje 57% dos pacientes são da região. Hoje estamos ajudando cidades da região. Então fica minha gratidão ao governo paulista e o orgulho da cidade que abraçou o lockdown quando ele precisava ser feito. E por isso estamos colhendo resultados”, afirmou.





O boletim epidemiológico desta sexta contabilizou 43 novos casos de COVID-19 na cidade. Portanto, o número total de casos confirmados chega a 16.957.





Atualmente, são 205 pacientes internados. Destes, 117 estão na enfermaria e 88 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). As taxas de ocupação de leitos de enfermaria e UTI estão em 81% e 91%, respectivamente.





A Santa Casa de Araraquara tem 23 pacientes internados, a Unidade de Retaguarda do Melhado conta com 25 pacientes e 51 estão internados no Hospital de Campanha.





Araraquara tem 100 pacientes internados que moram em outras cidades da região: Americana, Américo Brasiliense, Araras, Borborema, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Jaboticabal, Jaciara, Jardinópolis, Leme, Macatuba, Maracaí, Motuca, Naviraí, Nova Europa , Parisi, Piracicaba, Pitangueiras, Rincão, Santa Bárbara do Oeste, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga, São José do Rio Preto, Tabatinga, Taquaritinga, Valentim Gentil e Viradouro.





Há, também, pacientes das cidades de São Gabriel do Oeste (MS), Palmas (TO) e Quirinópolis (GO).

Vacinação

Os idosos com 69 anos ou mais começaram a ser vacinados contra a COVID-19 nesta sexta-feira (26/03). Para receber a primeira dose é preciso comparecer em um dos seis pontos de vacinação espalhados pela cidade. A vacinação também inclui aqueles que precisam receber a segunda dose do imunizante.





É preciso apresentar documento com CPF e comprovante de endereço atualizado no momento da imunização.





Araraquara recebeu 8.120 doses da CoronaVac nessa quarta-feira (24/3)

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.