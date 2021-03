'Médico que defende tratamento precoce é pilantra', diz infectologista

(foto: Luis Robayo/AFP)

O chamado kit COVID, que vem sendo preconizado por um grupo de médicos para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus, tem sido alvo de críticas e manifestações indignadas nas redes sociais. Os remédios vêm sendo indicados para tratamento precoce da doença, como ivermectina, azitromicina, cloroquina, corticoides, fármacos usados contra o HIV, entre outros, mas não há nenhuma comprovação científica sobre a eficácia desses produtos.



São medicamentos já usados para tratamento de patologias conhecidas que, na visão de quem os defende, ajudariam a minimizar sintomas da COVID-19.





Já falei aqui que médico que defendia KitCOVID como %u201Ctratamento precoce%u201D estava equivocado, era ignorante, etc. Eu estava errado - os melhores termos para quem segue divulgando e lucrando com essas mentiras são: pilantras, covardes, descarados e sádicos. %u2014 Gerson Salvador (@gersonsalvador) March 20, 2021

Neste sábado (20/3), o infectologista, que trabalha na linha de frente do combate à pandemia em São Paulo, aumentou o tom de desaprovação. O especialista, em posts anteriores no Twitter, havia chamado tais profissionais de "ignorantes e equivocados".No post do fim de semana, o médico, autor do livro O pior médico do mundo, mudou de opinião, e taxou quem vem indicando o kit COVID de "pilantras, covardes, descarados e sádicos"."Já falei aqui que médico que defendia kit COVID como 'tratamento precoce' estava equivocado, era ignorante etc. Eu estava errado - os melhores termos para quem segue divulgando e lucrando com essas mentiras são: pilantras, covardes, descarados e sádicos", publicou na rede social os novos adjetivos.

Gerson Salvador fala com propriedade sobre o que considera atuação irresponsável de médicos que defendem o kit COVID no combate ao novo coronavírus. Com residência em infectologia (HCFMUSP), ele é especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, assistente na Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da USP e professor de Propedêutica Clínica na graduação da FMUSP.



Ele é coordenador do serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH) do IMREA-HCFMUSP - Rede Lucy Montoro, membro da CCIH e do Comitê Técnico de Infectologia do Hospital das Clínicas da FMUSP.





O tuíte do infectologista já foi retuitado quase 1,6 mil vezes, recebeu 15 mil curtidas e rendeu diversos comentários."Assassinos, isso sim"; "Parabéns pela sua honestidade e coragem. O que mais vemos são médicos corporativistas que não têm compromisso com a vida"; "Famílias sendo covardemente enganadas"; "Psiquiatricamente, percebo que alguns são médicos que não conseguem admitir a falta de controle sobre a situação"; "Esses loucos gastando dinheiro público à toa", estão entre as declarações dos internautas.

