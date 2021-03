Falhas causam perda de doses de vacinas contra COVID no Brasil; entenda

Lentidão na vacinação dos brasileiros é outro problema pertinente (foto: Reprodução/AFP)

A desorganização e a falta de preparo do Brasil têm causado prejuízos ao processo de vacinação contra a COVID-19, inclusive com a perda de doses de imunizantes. Os erros vão desde a má gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia, que não viabilizou a compra das vacinas no momento certo, até o estoque, temperatura e distribuição das doses.



Entre os problemas estão erros nas práticas da Cadeia do Frio (Cold Chain), que envolvem testes de armazenagem, conservação, manuseio, distribuição e transporte e não estão sendo seguidas devidamente. Os estudos sobre as etapas, feitos por especialistas, têm o objetivo de garantir a eficácia e temperatura das vacinas, principalmente durante o transporte.





“Agora estamos nos deparando muito com o tema, mas a Cadeia do Frio é algo que existe há muito tempo no Brasil, pois todo e qualquer medicamento e vacinas transportados por aqui, por exemplo, exigem análise criteriosa e protocolos rígidos de manuseio, contudo os erros e falhas nesta cadeia impactam diretamente na falta de imunização da população”, disse.





A Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgou que cerca de 50% das vacinas em todo o mundo são desperdiçadas, principalmente, em decorrência de problemas na temperatura. A especialista disse ainda que “é triste ver um país perdendo a eficácia de uma vacina por quebra da Cadeia do Frio e temperatura”.





“Olhando para uma ação nacional desta complexidade, insistimos na necessidade de garantir o controle da temperatura”, frisou.



Urgência causou sobrecarga no Plano Nacional de Imunização

Segundo a infectologista Luana Mariano, o Brasil nunca teve problemas com a vacinação em massa, mas que a urgência pela vacina contra a COVID-19 sobrecarregou o Plano Nacional de Imunização.





“Existe um planejamento para cada uma (outras vacinas) que não é realizado em uma condição de urgência. Nós temos experiência em logística e vacinação em si, mas isso não leva em consideração o fator urgência absoluta e correria igual estamos vivendo. A vacinação da COVID-19 é uma coisa extra, uma adição ao nosso Programa Nacional de Imunização. Então eu acho que da mesma forma que a saúde está sobrecarregada, o sistema de imunização e logística também está”, ressaltou.





Por outro lado, ela disse ao Estado de Minas que a perda de doses é um risco existente durante a distribuição das mesmas no país. “Um percentual de perdas é esperado. O que estamos vendo agora sobre a perda de doses é diferente do que normalmente é para outras vacinas por causa da urgência e de tudo que está acontecendo”.





“Toda perda é derivada de alguma falha. Talvez porque a logística não funcionou, o transporte não foi o melhor, houve problema com a geladeira do freezer do posto de saúde, enfim. Mas o nosso sistema normal de vacinação consegue compensar isso e o número de falhas é pequeno, pelo fato do Brasil ser experiente nesse processo”, afirmou.





Porém, a especialista não descartou o despreparo do governo.





“Elas (falhas) podem, sim, ter origem de uma questão governamental em diferentes níveis. Mas estamos dentro de um processo completamente atípico do que a gente vê. É natural acontecer, mas não é natural que isso se perpetue e não seja resolvido”, pontuou.





Avanço da COVID-19





Em meio ao caos, o Brasil tem de enfrentar, ainda, o crescimento considerável de casos e mortes por causa da COVID-19 em praticamente todas as regiões , o que impacta diretamente na vacinação. Isso é reflexo da lentidão na imunização; circulação de variantes; festas de fim de ano, aglomerações e viagens do carnaval; queda no isolamento social; e principalmente a má gestão do Governo Federal na pandemia.





De acordo com o infectologista Geraldo Cunha Cury, o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro tem impacto significativo no comportamento da população. “Qualquer que seja o presidente da República, muitas pessoas fazem e seguem aquilo que é aconselhado por ele. Lamentavelmente, estamos assistindo a um conjunto de desinformação."