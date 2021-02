O município de Araraquara decretou lockdown (foto: Prefeitura de Araraquara/Divulgação)

O termo em ingles lockdown, que em tradução literal significa fechamento total, se popularizou quando a medida foi adotada pela Itália no auge da primeira onda da COVID-19 em março do ano passado, quando morriam cerca de 1 mil pessoas por dia no país europeu. O Brasil, há mais de 30 dias, confirma mais de mil mortes por dia e ontem superou a marca de 1,5 mil. O que está sendo adotado pelas cidades brasileiros ondee o sistema de saúde entrou em colapso é lockdown ou não?

Para fazer frente a superlotação dos sistemas de saúde, que estão em colapso em várias regiões do país, a medida surge como única forma de conter a doença. Mas, muitas vezes diante da compreensão equivocada do termo, governos adotam medidas que ainda estão distantes do conceito original, mas recebem a denominação.

O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, afirma que o município de Araraquara foi o que mais se aproximou da medida de forma correta.

"Lockdown é uma situação extrema. Só funcionam os serviços ultra essenciais, como farmácias, hospitais e supermercados. As pessoas não podem sair às ruas. Se saem são penalizadas por isso. Podem ser multadas e até presas. Em alguns locais, a pessoa tem que explicar para onde vai quando sai de casa. Se não tiver explicação, a pessoa é punida", diz o infectologista que compõe o comitê de enfrentamento à COVID-19 em Belo Horizonte. Segundo ele, nos momentos mais duros do fechamento no ano passado, a capital mineira adotou um semi-lockdown.

Essa discussão toma a cidade de Salvador, onde a situação está bastante crítica. O secretário de Saúde de Salvador Leonardo Prates afirma que a partir desta sexta-feira (26/2), a cidade adotará medidas de restrição duríssimas. "As coisas estão bem difíceis. Momento mais crítico para mim da pandemia. Recorde de solicitações das UPAs municipais", diz.

Na avaliação do secretário da capital da Bahia, ainda não é lockdown, mas a população está denominando as medidas dessa forma. Ele afirmou que só funcionará os serviços sociais e ordem do governador para que a Polícia Militar aja de forma enérgica com quem descumprir.

"A pressão sobre o sistema de saúde nunca esteve tão grande. Nosso desafio é sobreviver até sexta feira que vem. De hoje a oito", afirma.O secretário diz que ainda não é possível medir os efitos do toque de recolher decretado na semana passada. " Vamos entrar em restrições duríssimas amanhã como nunca tivemos. Comércio fechado, bares fechados, transporte marítimo suspenso, transporte reduzido. As pessoas aqui estão chamando de lockdown", diz. "Só não vamos fechar supermercado e farmácia", acrescenta.