DF proibirá atividades não essenciais das 20h às 5h a partir de segunda-feira

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, decidiu proibir atividades consideradas não essenciais das 20h às 5h a partir de segunda-feira, dia 1º de março. A medida para conter a alta de casos de covid-19 terá duração mínima de 14 dias. "Atendendo a recomendação dos técnicos da @secsaudedf, vou decretar lockdown de 20h às 05h da manhã a partir de segunda-feira. Queria muito evitar essa decisão, mas não temos outra opção a não ser tomar medidas mais fortes. Nossa taxa de ocupação dos leitos já está em 92%", publicou o governador no Twitter.



Ibaneis afirmou que se encontrou com prefeitos e secretários de saúde nessa quinta-feira, 25, e que não há necessidade de fechar divisas com o entorno. Nesta quinta-feira, o Distrito Federal registrou mais 14 mortes por coronavírus e o total de óbitos chegou a 4.805. O número de casos confirmados está em 293.782 desde o início da pandemia. Ainda não há confirmação de infecções na capital por variante do vírus.