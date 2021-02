Secretária de Saúde do RS alerta: 'Estamos apavorados. Não haverá leitos'

Secretária de Saúde gaúcha, Arita Bergmann detalhou cenário pré-colapso nos hospitais do estado (foto: Marília Bissigo/Divulgação SES) Rio Grande do Sul - assim como em vários outros estados do Brasil - é assustador e especialistas em saúde tentam convencer prefeitos e o governador do estado a adotar medidas mais drásticas para conter o avanço da doença. Nesta quinta-feira, a secretária de Saúde estadual Arita Bergmann comparou o pico de contágios e mortes pelo vírus num futuro próximo ao monte Everest, montanha de maior altitude na Terra. “Estamos aqui apavorados”, comentou a gestora da pasta ao delinear a alta nos números antes de alertar: “Não haverá leitos de UTI”. O cenário do combate à COVID-19 que se aproxima no- assim como em vários outros estados do Brasil - é assustador e especialistas emtentam convencer prefeitos e o governador do estado a adotar medidas mais drásticas para conter o avanço da doença. Nesta quinta-feira, adeestadualcomparou ode contágios e mortes pelo vírus num futuro próximo ao monte, montanha de maior altitude na Terra. “Estamos aqui”, comentou a gestora da pasta ao delinear a alta nos números antes de alertar: “Não haverá leitos de UTI”.

“Os hospitais gaúchos, entre públicos e privados, têm o compromisso de disponibilizar toda a sua estrutura para atendimento de casos de COVID-19, porque estamos na fase mais crítica, que precisa de atitudes mais drásticas”, falou Arita Bergmann.





A advertência da secretária de Saúde ocorreu em reunião com prefeitos de cidades gaúchas. O governo estadual detalhou números e apontou o caos se avizinhando aos municípios no Rio Grande do Sul. "Não haverá leitos, especialmente de UTI, para atender a demanda, que é crescente. Crescente a ponto de nos deixar com uma lista de espera", explicou Arita. “Essa escalada (de casos) que, se for comparar, eu já estou enxergando o pico do Everest. Estamos aqui apavorados”, complementou.





Relatos de hospitais gaúchos dão conta do aumento acelerado de internações por coronavírus. A ocupação das UTIs por pessoas com a doença é a maior desde o início da pandemia. São 404 doentes recebendo tratamento intensivo até essa quinta-feira. “Queríamos mostrar um dado que, para nós, é alarmante, alarmante, que 60% dos pacientes que chegam à UTI vão à óbito. Morrem. E, hoje, parece que esse número, parece não, esse número inclusive está aumentado. Sem considerar que muitos não chegarão nos leitos de UTi, porque nós não teremos leitos de UTI”, apontou Arita.





Na reunião com os prefeitos, o governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que irá suspender a cogestão nas bandeiras do mapa de distanciamento controlado no estado a partir deste sábado. A medida, válida inicialmente por uma semana, obriga regiões a cumprirem regras determinadas pelo estado. Segundo Leite, em dezembro, com uma ‘situação menos grave’, a decisão tomada foi pela extinção dessa forma de gerência e esse é o único caminho a ser tomado atualmente. “Na última segunda-feira o entendimento não foi esse. Mas quero deixar claro que entendo que agora precisamos de um comando único”, pontuou.





Demanda de leitos mais que dobra





A secretária da Saúde apresentou a evolução da ocupação de leitos clínicos e de UTI nas últimas semanas no Rio Grande do Sul. No dia 24 de janeiro, o estado tinha 2.383 pessoas internadas com a doença. Um mês depois, nesta quinta, o número havia passado para 4.925 pacientes, uma alta de 206%. A estrutura estadual opera com 91,8% da capacidade máxima de ocupação de leitos críticos.





O governador Eduardo Leite citou projeções apontando a necessidade de abrir 7 mil vagas críticas para atendimento aos pacientes no estado, o que “é absolutamente inviável”, segundo ele. Diante da dificuldade em criar novos leitos, a secretária da Saúde Arita Bergmann ressaltou que solicitou aos hospitais o uso de todos os espaços possíveis nas unidades de saúde para receber pacientes.





Conselho de especialistas pressionou governo





‘Mantida a situação atual, teremos em um a dois dias o colapso do sistema hospitalar’. Em nota enviada ao governador Eduardo Leite, o conselho de especialistas no combate à COVID-19 do estado cobrou medidas mais drásticas para evitar a maior crise sanitária já vista no Rio Grande do Sul.





A nota foi publicada na noite de quarta-feira pelo coordenador-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, o médico pediatra João Gabbardo dos Reis, no Twitter. O documento foi assinado em conjunto pelos médicos membros do conselho, Fernando Torelly, Januario Montone e Lucia Campos Pellanda.





"Mantidos os mesmos níveis de transmissão, além de já termos atingido o limite de ocupação em diversas regiões, chegaremos em poucos dias ao esgotamento da estrutura hospitalar disponível tanto pública quanto privada, gerando a redução da qualidade da estrutura de atendimento e aumento da mortalidade, sem possibilidade de aumento de leitos que seja capaz de acompanhar o crescimento das necessidades", detalha o texto.