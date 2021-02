Médicos pressionam governador para evitar 'maior crise sanitária do RS'

O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gobbardo, preocupa-se com o avanço do COVID-19 no estado gaúcho (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

‘Mantida a situação atual, teremos em um a dois dias o colapso do sistema hospitalar’. Em nota enviada ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o conselho de especialistas no combate à COVID-19 do estado cobra medidas mais drásticas para evitar a maior crise sanitária já vista no RS.





%u201CPrecisamos agir rápido e de forma efetiva para evitar a maior crise sanitária da história recente do Rio Grande do Sul%u201D - Nota do Conselho de Especialistas no enfrentamento ao COVID encaminhada ao Governador do Estado RS pic.twitter.com/XqN5RlKWiP %u2014 Gabbardo (@GabbardoJoao) February 25, 2021



A falta de leitos e o grande aumento de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul impulsionaram os profissionais da saúde a exigirem do poder público do estado uma maior intervenção no controle da crise, principalmente com a utilização efetiva das medidas restritivas contidas no Plano de Distanciamento Controlado.





Segundo o conselho, a velocidade dos processos de ampliação de leitos hospitalares e a vacinação estão muito aquém da rapidez da transmissão do vírus. Apenas em uma semana, os diagnósticos de COVID no estado passaram de uma média de 65 para 200 pacientes por dia.





No mesmo dia em que a nota foi encaminhada, o Rio Grande do Sul chegou ao maior aumento total de pacientes contaminados pelo vírus, seja internados em leitos clínicos ou UTI, somando 211 casos em 24 horas.





"Mantidos os mesmos níveis de transmissão, além de já termos atingido o limite de ocupação em diversas regiões, chegaremos em poucos dias ao esgotamento da estrutura hospitalar disponível tanto pública como privada, gerando a redução da qualidade da estrutura de atendimento e aumento da mortalidade, sem possibilidade de aumento de leitos que seja capaz de acompanhar o crescimento das necessidades", afirma o conselho.





Eduardo Leite ainda não respondeu à nota enviada pelo especialistas. Porém, também na noite da quarta (24/02), publicou um vídeo em seu Twitter pedindo às prefeituras do estado que “apliquem os protocolos na proporção que a gravidade exige", em prol da vida e saúde dos cidadãos gaúchos.

Faço um apelo aos prefeitos: apliquem os protocolos sanitários na proporção da gravidade que o momento exige. Venceremos a pandemia se nossa energia for dedicada às medidas que podem evitar o pior - e não em debates sobre o que é responsabilidade de quem. https://t.co/ZWbgjgfeol %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) February 25, 2021