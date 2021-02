Brasil já aplicou mais de 6,1 milhões de doses de vacina contra COVID-19

Em Minas, foram aplicadas mais de 530 mil vacinas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres)

O número de pessoas vacinadas contra a COVID-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 24, a 6.179.900, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 26 Estados informaram dados atualizados e 92.089 pessoas receberam a primeira dose.

De acordo com o balanço, o número de imunizados representa 2,92% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.584.569 pessoas (0,75% da população).



O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que imunizou 1.723.124 pessoas. No Rio de Janeiro foram aplicadas 436.731 doses da vacina.



Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que os imunizantes produzidos pelos laboratórios Pfizer e Janssen serão adquiridos caso haja uma "autorização clara" que flexibilize a legislação atual. Ele reforçou que o assunto está sendo discutido pelo governo e pelo Congresso Nacional.



Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:



Primeira dose:



AC - 17.933



AL - 90.303



AM - 225.662



AP - 24.310



BA - 420.792



CE - 265.157



DF - 118.657



ES - 113.742



GO - 187.578



MA - 130.996



MG - 530.511



MS - 108.222



MT - 83.645



PA - 129.681



PB - 106.521



PE - 274.376



PI - 68.329



PR - 286.837



RJ - 436.731



RN - 86.099



RO - 45.293



RR - 25.167



RS - 435.909



SC - 159.697



SE - 44.802



SP - 1.723.124



TO - 39.826



Segunda dose:



AC - 3.104



AL - 6.029



AM - 33.777



AP - 1.724



BA - 82.042



CE - 58.536



DF - 35.355



ES - 15.958



GO - 30.583



MA - 36.673



MG - 220.564



MS - 41.730



MT - 27.017



PA - 33.330



PB - 22.453



PE - 92.391



PI - 13.532



PR - 93.182



RJ - 106.974



RN - 30.010



RO - 5.420



RR - 6.217



RS - 55.913



SC - 52.075



SE - 21.892



SP - 453.036



TO - 5.052