Erro do Ministério da Saúde desvia 76 mil doses de vacina do Amazonas

Governo do Amapá recebeu 78 mil doses, sendo que esperava apenas 2 mil (foto: Divulgação/Governo do Amapá)

"O Ministério da Saúde informa que o Amazonas e o Amapá receberão, ainda esta madrugada, as quantidades de doses corretas reservadas aos estados nesta quinta etapa de distribuição de vacinas. O estado do Amazonas receberá 76 mil doses adicionais que haviam sido entregues ao Amapá, totalizando 78 mil vacinas. O Amapá, por sua vez, ficará com as 2 mil", esclareceu o ministério em nota.



mais cedo, o governador amazonense, Wilson Lima (PSC), disse que "houve alguma confusão, a gente recebeu apenas 2.000. Estamos ligando para o Ministério da Saúde. Acho que agora o risco de faltar [vacinas] vai ser menor. Até o fim de semana a gente deve ter outro lote. A sinalização é que até o fim de fevereiro a gente receba [vacinas] para ter um fôlego por uns 15 dias".

O Amapá, com o quantitativo de 2 mil doses, pretende imunizar profissionais de saúde e idosos. “Com essa nova remessa, vamos conseguir vacinar cerca de 8% dos trabalhadores da Saúde e quase 25% da população entre 80 e 84 anos”, publicou o governador Waldez Góes em uma rede social.









