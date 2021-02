COVID-19: Brasil poderia receber 100 milhões de doses da vacina da Pfizer

Pfizer disponibilizou 70 milhões de doses ao governo brasileiro no ano passado (foto: AHMAD GHARABLI / AFP)

vacina contra a COVID-19, se o acordo com o governo fosse assinado. A entrega seria feita ainda neste semestre. A Pfizer/Biontech poderia entregar ao Brasil 100 milhões de doses dacontra ase o acordo com o governo fosse assinado. A entrega seria feita ainda neste semestre. O imunizante foi o primeiro a ter o registro definitivo no país , mas até o momento nenhuma dose foi comprada.





A representante brasileira do laboratório, a presidente executiva da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Elizabeth Carvalhaes, alertou para a demora na efetivação de um acordo e o risco que o Brasil corre de não ser atendido pelo fato de outros países "estarem na fila".

“Essa negociação começou em agosto. Cada vez que o Brasil diz não, outros mercados ficam satisfeitos. Hoje, a perspectiva é de 100 milhões de doses para o Brasil. Os volumes que ouvimos falar são maiores no primeiro semestre”, disse Elizabeth em entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira (23/02).





O acordo depende ainda de o Brasil aceitar as condições colocadas pela própria Pfizer a todos os países compradores. O governo tem de assumir a responsabilidade por quaisquer efeitos colaterais que possam surgir após a vacinação.





Segundo Elizabeth Carvalho, a empresa americana aguarda que a negociação seja concluída através do projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.





“A indústria precisa da colaboração do Congresso Nacional para aprovar a lei que estipula a possibilidade desse tipo de contrato no Brasil, como houve em todos os países. Naturalmente, temos toda a confiança na sanção pelo presidente da República”, afirma.





Disse ainda que é necessário o país ter outras vacinas, pois é “o conjunto da obra que salva a população”. As vacinas que necessitam de armazenamento com temperaturas baixas vão para as grandes cidades que possuem estrutura adequada. As que não necessitam serão viabilizadas para outras regiões do país. Diante disso, é essencial outros imunizantes serem negociados pelo governo brasileiro e começarem a circular.





A vacina da Pfizer pode ser acondicionada em freezers comuns e tem eficácia comprovada de 94%, segundo estudos.

Impasse

Testada no Brasil, a vacina da Pfizer foi oferecida à União em agosto de 2020. Na ocasião, a farmacêutica afirma ter disponibilizado 70 milhões de doses ao governo brasileiro com entrega prevista em dezembro daquele ano.





O Ministério da Saúde alega que as exigências contratuais impostas pela empresa teriam inviabilizado as negocições. Pressionado, o Ministério da Saúde divulgou no domingo (21/2) afirmando que pediu "orientação" à Casa Civil sobre os contratos com a gigante americana.





"O que nós queremos da Pfizer é que ela nos dê o tratamento compatível com o nosso país, que amenize essas cláusulas. Não podemos assinar desta forma”, disse o ministro Eduardo Pazuello em pronunciamento no dia 6 de janeiro.





Entre as exigências existentes, Pazuello estabelece isenção eterna e completa de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais após a aplicação da vacina. A produção do insumo ficaria a cargo do Brasil.





A Pfizer, por sua vez, argumenta que as cláusulas apresentadas “estão em linha com os acordos fechados em outros países do mundo, inclusive na América Latina”.

Nota da Anvisa

"Como Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de dezessete dias, a Gerência Geral de Medicamentos, da Segunda Diretoria, concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid 19, para uso amplo, nas Américas.





O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro.





Esperamos que outras vacinas estejam em breve, sendo avaliadas e aprovadas.





Esse é o nosso compromisso,





Diretor-presidente Antonio Barra Torres"

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.