Teich sobre aprovação de vacinas no Brasil: 'Começo de um caminho longo'

Nelson Teich ficou menos de um mês como ministro da Saúde durante a pandemia da COVID-19 (foto: Evaristo Sá/AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) Nelson Teich celebrou neste domingo (17/01) o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) COVID-19. Apesar do sentimento, Teich ressaltou que o Brasil tem alguns desafios pela frente. O ex-ministro da Saúde no governo(sem partido)celebrou neste domingo (17/01) o aval da para o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford, ambas contra a. Apesar do sentimento, Teich ressaltou que o Brasil tem alguns desafios pela frente.





Um dos desafios do Ministério da Saúde será colocar o programa de imunização em prática, de acordo com Teich, uma vez que há sobrecarga no sistema de saúde por causa da COVID-19 e questões a serem resolvidas na logística de entrega das doses. Para o ex-ministro, a capacidade do governo de planejar, executar e entregar as vacina fará a diferença para o sucesso da missão no Brasil.









Teich disse que teve a oportunidade de trazer os estudos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford para o Brasil. O ex-ministro usou o caso como exemplo para destacar a importância de ter “uma pessoa da saúde liderando” no momento de uma pandemia. O oncologista, que ficou menos de um mês no comando da pasta da Saúde até pedir demissão, foi substituído pelo então interino Eduardo Pazuello, general do Exército, que foi efetivado no cargo quatro meses depois.





“Achei interessante que naquela época teve uma repercussão muito pequena, aí que eu acho que faz diferença uma pessoa da saúde liderando num momento como esse, porque você consegue enxergar como isso pode representar no futuro”, afirmou Nelson.



Eficácia e segurança

Outra ressalva de Nelson Teich quanto às vacinas é sobre dados mais concretos sobre eficácia e segurança. Os números, de acordo com o ex-ministro, precisam ser acompanhados constantemente para que a melhor combinação de doses seja oferecida à população. A distribuição dos tipos dos imunizantes também fará a diferença para um controle melhor da pandemia, na visão do oncologista.





“O que acontece? Essa discussão sobre a vacina, essa distribuição, tem que ter uma estratégia muito clara. Não é apenas distribuir pela população. Tem que ver onde a doença é mais grave, em que lugar você vai usar cada tipo de vacina - uma vacina que tem 70% (de eficácia), outra que tem 50%... você vai jogar a de 70% nos lugares que tem maior problema para controlar, como se fosse em Manaus, por exemplo?”, salientou.





Cloroquina

Quando esteve no cargo de ministro da Saúde, Bolsonaro insistiu para que Teich emitisse orientações para prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada contra a COVID-19, como a cloroquina. O fato também contribuiu para a saída do oncologista do governo.





Nelson Teich afirmou que, com pouco recurso financeiro, o dinheiro teria que ser alocado da “forma correta”, e que não é contra alguém utilizar cloroquina, desde que o custo fosse bancado por essa pessoa. O ex-ministro destacou que nenhum medicamento distribuído pelo governo no chamado “Kit Covid”, incluindo a cloroquina, não tem eficácia comprovada.