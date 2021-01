Pazuello critica Doria e diz que vacinas começam a ser distribuídas na 2ª

, Eduardo Pazuello, se pronunicou na tarde deste domingo (17), após a Anvisa autorizar o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da Universidade de Oxford no Brasil. O ministro criticou João Doria, pelo que chamou de 'uso político da vacina' eme disse que a distribuição das doses aos estados começa nesta segunda-feira (17/01).

Neste domingo (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou o uso emergencial no país dasdo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o consórcio. A reunião durou cerca de cinco horas.